У Тбілісі другий день сотні людей протестують на захист опозиційного каналу

Сотні людей другий день протестують у грузинській столиці Тбілісі проти передачі відомого незалежного телеканалу новому власнику, ймовірно, пов’язаному з урядом.

Верховний суд постановив 2 березня, що відомий критичним ставленням до уряду «Руставі-2», має бути повернений колишньому співвласнику Кібару Халваші. Постанова обурила грузинську опозицію і спричинила занепокоєння Заходу станом свободи медіа у колишній радянській республіці, передає Радіо Свобода.

Спершу протестувальники зібрались біля суду 2 березня, а згодом перемістились до офісу «Руставі-2», де 3 березня велика частина з них продовжила протест. Щонайменше 1 намет встановили біля телеканалу, деякі протестувальники залишились на ніч.

Демонстранти стверджують, що судове рішення було ухвалене, аби допомогти владі заглушити критику.

Халваші запевняє, що грузинський уряд колишнього президента Міхеїла Саакашвілі примусив його до продажу телеканалу за надто низьку ціну.

Опозиційні політики стверджують, що за судовим рішенням стоїть мільярдер Бідзіна Іванішвілі, який заснував партію «Грузинська мрія» і був прем’єр-міністром протягом року.

«Грузинська мрія» перемогла партію Саакашвілі на виборах 2012 року і посилила свою владу на інших виборах у жовтні 2016.

Посольство США у Тбілісі заявляє, що судове рішення «може суттєво обмежити доступ опозиційних голосів до грузинських ефірних медіа».

«Ми закликаємо грузинський уряд гарантувати, що медійний простір залишиться вільним, відкритим і плюралістичним», – зазначається у заяві посольства 2 березня.

«Розчарування і величезна поразка для медійного плюралізму у Грузії», – написала у twitter представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня Міятович.