Українка стала срібною призеркою чемпіонату світу з шахів

Українка Ганна Музичук у додатковому раунді фіналу чемпіонату світу з класичних шахів поступилася китаянці Тань Чжуньї, яка стала переможницею турніру.

Як повідомляє Tribuna.com, у першій партії рапіда була зафіксована нічия. У другій партії Тань Чжуньї грала чорними та виявилася сильнішою за Музичук.

Тим самим китаянка виграла фінал турніру, який проходив в Ірані, із загальним рахунком 3,5:2,5.

Напередодні Музичук зіграла внічию з китаянкою Тань Чжуньї у заключній, четвертій партії.

По ходу фіналу українка змогла виправити своє становище після того, як здобула перемогу в третій партії фіналу і тим самим відновила рівновагу.

Перед цим українка поступилася Тань Чжуньї у другій партії вирішальної дуелі чемпіонату світу з класичних шахів.

Раніше Музичук зіграла внічию проти китаянки у першій партії турніру, який проходив в Тегерані.