В Авдіївці з початку року загинуло 5 місцевих жителів, ще 13 поранено

З початку 2017 року в Авдіївці поранено 13 місцевих мешканців, а загинуло 5 людей, передає прес-служба поліції Донецької області.

Взагалі, з початку цього року в Авдіївці поранено 13 місцевих мешканців, а загинуло 5 людей. Значних пошкоджень від снарядів зазнали і будинки, так пошкоджено 291 приватний будинок, 67 квартир, розташованих у багатоповерхівках, 1 школа, 1 дитячий садочок та Авдіївський завод металоконструкцій.

Вчора знову терористи відкрили вогонь по жилим кварталам.

Також вибухами снарядів пошкоджено фасад та вікна будівлі дитячого садочку «Малятко» та автомобіль "ЗиЛ 5301».

Крім того до поліції звернулись і мешканці старої частини міста, які повідомили, що внаслідок прямого влучення снарядів будинок 14 по вул. Нахімова повністю зруйновано, а в будинку 21 пошкоджено стіну. По вулиці Степній снаряди лягали в огородах містян, в результаті осколками посічено фасади, дахи та вікна в будинках 142 і 146.

Також осколками пошкоджено вікна в ресторані «Арлекіно» по пер. Козачий.

Багатоповерхівка, яка розташована по вул. Воробйова 15, неодноразово потрапляла під обстріли. Люди покинули свої оселі, аби вберегти своє життя. Наразі тут залишилось тільки 5 жилих квартир. Вчора снаряди знову влучили в цей будинок, правоохоронці задокументували 5 нових пошкоджень.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

В постраждалих районах наразі працюють правоохоронці, які документують наслідки обстрілу, обходять домівки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям.