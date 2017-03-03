В Італії сталася пожежа в таборі мігрантів, є загиблі

Двоє мігрантів загинули в результаті пожежі в таборі мігрантів в місті Фоджа на півдні Італії, відомому як "велике гетто".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Foggia Today.

У четвер ввечері протягом декількох хвилин вогонь охопив табір. Пожежна служба Італії повідомила в п'ятницю вранці, що виявила "два обгорілих тіла".

Вогонь знищив близько сотні тимчасових житлових споруджень. Ідентифікувати загиблих поки не вдалося, але за попередньою інформацією це двоє чоловіків родом з Малі.

Табір площею близько 5000 квадратних метрів складається в основному з саморобних наметів, збудованих з використанням картону, дерева, пластика.

Причина пожежі поки не встановлена. Пожежні знайшли десятки газових балонів, можливо один із них став причиною займання, втім не виключений умисний підпал. З 2012 року це вже сьома пожежа у таборі.

Протягом 20 років табір є домівкою для сотень мігрантів, в основному африканського походження, які працювати в сільському господарстві в околицях.

Нагадаємо, у Середземному морі було врятовано 750 мігрантів, які на човнах переправлялися до берегів ЄС.