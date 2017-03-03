В Україні зросли ціни на сільгосппродукцію

Середні ціни реалізації аграрної продукції у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 16,3%. Зокрема, порівняно з 2015 роком вартість зернових культур минулого року зросла на 17,2%, до близько 3,4 тисячі гривень/тонна, олійних культур – на 14,9%, до 8,7 тисячі гривень/тонна, цукрових буряків – на 7,6%, до 0,8 тисячі гривень/тонна.

Ціна за тонну овочів в 2016 році залишилася на рівні 3,9 тисячі гривень, картоплі - зросла на 8%, до 2,6 тисячі гривень, а фруктів і ягід – скоротилася на 0,5%, до 5,9 тисячі гривень.

Продукція тваринництва в 2016 році подорожчала на 1,7%. Худоба та птиця (у живій вазі) зросли в ціні на 2,3%, до 22,5 тисячі гривень/тонна, молоко - на 25,6%, до 5,5 тисячі гривень/тонна.

Тим часом яйця подешевшали на 16,8% - до 1,1 тисячі гривень/тонна.