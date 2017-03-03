Вінничани повезли на схід гуманітарну допомогу і… насіння на замовлення бійців

Сьогодні із Вінниці відрядили дві машини з гуманітарним вантажем, загальною вагою до 4 тонн. Волонтери везуть яблука, груші, мандарини, а ще готову домашню продукцію – 10 відер вареників, кілька ящиків пиріжків, хліба, печива та цукерок, випічку і копченості. Не обійшлося і без подарунків. На замовлення бійців волонтери закупили насіння для вирощування овочів – так, щоб з грядки до столу. Окрім цього, спеціально зшили україно-грузинський прапор, як символ дружби двох народів.

Очолює поїздку волонтер «зі стажем» Володимир Маліцький з Бара. Він уже два роки займається волонтерською діяльністю, об’їздив всі гарячі точки на передовій, починаючи з Дебальцевого. Також побував у Широкино, Маріуполі, Станиці Луганській, Сєверодонецьку, Краматорську та інших прифронтових населених пунктах. Розповідає, що хлопці з передової найбільше замовляють домашню їжу, адже «солдатська каша навіть із м’ясом – набридає».

«Щоразу перед поїздкою я пишу у «Фейсбуку», що збираюся їхати на передову і потрібна допомога. Охочих допомогти чимало і фермери, і підприємці, і школярі. Повірте, люди готові віддати все, щоб тільки закінчилася війна на сході, – переконує Володимир. – Веземо і адресні передачі, те, що безпосередньо просили хлопці – домашні копчені ковбаси, випічку та, навіть, насіння для вирощування моркви, буряка, цибулі. А що? Земля є, треба обробляти. Маємо подарунок і для Грузинського національного легіону – україно-грузинський прапор, який плануємо підписати і, як знак міцної дружбу, презентуємо барчанам, які постійно допомагають у зборі гуманітарної допомоги».

Вантаж вирушає у Донецькому напрямку. Одна машина поїде на Світлодарську дугу, а друга – за маршрутом Волноваха – Донське – Гранітне.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора