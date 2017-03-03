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Вирішується питання щодо транспортування Насірова в СІЗО, - нардеп

3 березня, 2017 - 18:14
Фото з архіву "Дня"

Зараз вирішується питання про транспортування голови Державної фіскальної служби романа Насірова до слідчого ізолятора, інфаркт підозрюваного не підтвердився.

Про це заявив народний депутат Андрій Журжій, передає УНН.

"Зараз, як я розумію, вирішується питання транспортування пана Насірова до слідчого ізолятора, тобто йде спілкування фактично між лікарями", - сказав Журжій.

Він зазначив, що йому вдалося поспілкуватися з лікарями.

"Фактично у нього (Насірова – ред.) немає ніякого інфаркту. Офіційний висновок лікарів, що в нього є можлива загроза на інфаркт",- сказав Журжій.

Він додав, що Насіров знаходиться у свідомості і спілкується з відвідувачами. До нього зокрема приходив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Нагадаємо, що Порошенко прокоментував справу Насірова.

Джерело: УНН
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