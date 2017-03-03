Вирішується питання щодо транспортування Насірова в СІЗО, - нардеп

Зараз вирішується питання про транспортування голови Державної фіскальної служби романа Насірова до слідчого ізолятора, інфаркт підозрюваного не підтвердився.

Про це заявив народний депутат Андрій Журжій, передає УНН.

"Зараз, як я розумію, вирішується питання транспортування пана Насірова до слідчого ізолятора, тобто йде спілкування фактично між лікарями", - сказав Журжій.

Він зазначив, що йому вдалося поспілкуватися з лікарями.

"Фактично у нього (Насірова – ред.) немає ніякого інфаркту. Офіційний висновок лікарів, що в нього є можлива загроза на інфаркт",- сказав Журжій.

Він додав, що Насіров знаходиться у свідомості і спілкується з відвідувачами. До нього зокрема приходив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Нагадаємо, що Порошенко прокоментував справу Насірова.