З Канади передадуть Україні архів Олега Ольжича

Особистий архів українського поета та політичного діяча Олега Ольжича, який нині зберігається у Канаді, передадуть Україні.

Про це заявила невістка Олега Ольжича Ольга Кандиба, яка розпоряджається архівом, повідомляє "Укрінформ".

"Я подарувала архів Україні із тим, аби вона його зберігала. Там є багато неопублікованого, є листування, особисті речі Ольжича, є його наукові праці - дуже багато різних речей, які, як я вважаю, належать українському народові та мусять бути експоновані", - сказала Кандиба.

Вона сподівається на розміщення архіву в Інституті літератури у Києві.

Згоду перевезти архів до України підтвердив міністр культури Євген Нищук, який саме перебував із візитом у Канаді. За його словами, йдеться про декілька ящиків документів.