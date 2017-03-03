З осені українці зможуть літати в будь-яку точку світу за 30-40 євро, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу NewsOne заявив, що з осені 2017 року українці зможуть літати в будь-яку точку світу за 30-40 євро.

"Я сподіваюсь, що з осені, коли ми успішно завершимо переговори, це буквально ще місяць-другий, і європейський лоукост зайде в Україну, ціни будуть від 30-40 євро", - заявив він.

Крім того, він наголосив, що українці зможуть обирати ті маршрути, які їм подобаються.

"Ми працюємо, щоб була максимальна кількість маршрутів в перший рік і по наростаючій в наступні роки. Це повинно бути і це розуміють усі учасниками ринку, навіть ті, яких раніше називали монополістами... І це добре, тому що за рахунок цього ми маємо кращу якість, ми маємо дешевші ціни, і більше громадян України може літати ", - сказав Омелян.

Нагадаємо, у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги з 14 по 24 травня 2017 року аеропорт "Київ" (Жуляни) буде закритий.