Частину затриманих під Радою відпустять вже сьогодні, - Геращенко

Всіх із затриманих мітингувальників вранці 3 березня під Верховною Радою, хто непричетний до зберігання бойових гранат, відпустять до кінця дня. Про це заявив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.

“На сьогодні всі затримані опитуються. Всі, хто не причетний до скоєння злочину, до зберігання гранат та зброї, сьогодні ж будуть відпущені і знову зможуть приступити до мирного протесту, і поліція буде охороняти мирний протест в Україні. Якщо хтось хоче пікетувати ВР — будь ласка, але без бойових гранат”, - сказав Геращенко.

Він зазначив, що тим особам, щодо яких слідство встановить причетність до зберігання гранат, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

“Якщо буде доведена причетність конкретних громадян до зберігання гранат, то їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі по ст 263 ККУ”, - додав депутат.

Водночас, на сторінці МВС у Twitter зазначається, що Нацгвардія та ДСНС наразі забезпечують розчищення проїзду по вулиці Грушевського.

Як відомо, 3 березня на підставі ухвали суду поліція проводить слідчі дії на території наметового містечка по вул. Грушевського біля парламенту. Процесуальні дії тривають в рамках кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими столичної поліції. Саме на їхню вимогу і був забезпечений доступ правоохоронців на територію наметового містечка.

Постраждали 6 мітингувальників та 4 поліцейських.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.