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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Доба в АТО: Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ, 1 воїн загинув

3 березня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема ворог продовжує застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї.

У свою чергу, на Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював наші позиції довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки.

Джерело: День

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