Екс-чиновника Херсонської ОДА судитимуть за співпрацю з бойовиками

За співпрацю з терористичною організацією "ДНР" судитимуть колишнього високопосадовця Херсонської облдержадміністрації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Херсонської області.

“Прокуратурою Херсонської області до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця, який упродовж 2011-2014 років обіймав керівні посади в Херсонській обласній державній адміністрації та Херсонській міській раді, пізніше — тісно співпрацював з "ДНР", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ця особа у період з березня 2015 року по червень 2017 року обіймала посаду директора “департаменту житлової політики та адміністративної діяльності міністерства будівництва та житлово-комунального господарства "ДНР" та, перебуваючи у містах Донецьк, Кіровське (Хрестівка), Дебальцеве, Зугрес, Єнакієво Донецької області, діючи умисно, брав участь у терористичній організації "ДНР" та сприяв її діяльності.

Прокуратурою області підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що колишнього чиновника, наближеного до екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова Віктора Шейбута та його доньку Катерину підозрюють у причетності до фінансування "ДНР".