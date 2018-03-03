Фільм "120 ударів на хвилину" нагороджено премією "Сезар"

Драма режисера Робіна Кампійо "120 ударів на хвилину" визнана кращим фільмом за версією Французької академії кінематографічних мистецтв і техніки та нагороджена премією "Сезар", передає УНІАН.

Дія фільму розгортається в 1990-х роках. В ній показана боротьба активістів Парижа з загальною байдужістю до гострої проблеми поширення СНІДу.

Також фільм став переможцем в номінації "Кращий оригінальний сценарій". Антуан Рейнарц, який зіграв у ньому, визнаний переможцем в номінації "Краща чоловіча роль другого плану".