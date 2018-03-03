Голова КСУ підтримав пропозицію Порошенка прописати в Конституції інтеграцію до ЄС та НАТО

Дуже важливо зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО, вважає голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук. Він заявив, що підтримує таку пропозицію президента Петра Порошенка, передає Радіо "Свобода".

"Так, я це підтримую, це дуже важливо. Це зробить шлях наших європейських змін, перетворень незворотнім", – сказав Шевчук.

Як він пояснив, це буде додатковим нагадуванням парламентарям наступних скликань про те, куди має рухатися Україна.

"Політики змінюються при владі і парламенти змінюються, але Конституція має бути стабільною і захищеною від постійних змін. Коли нове скликання парламенту приходить, депутати мають пам’ятати, що ми робимо і що ми ще зробимо для того, щоб Україна стала ближчою до Європи і стала частиною європейських і, можливо, євроатлантичних структур", – зазначив Станіслав Шевчук.

28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

"У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію «заякорити» в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими, користуються широкою підтримкою у суспільстві. У той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли би застрахувати від будь-яких несподіванок", – сказав Порошенко.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна будо б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.