Казахстан приєднався до Договору про заборону ядерної зброї. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ країни.

Зокрема зазначено, що документ підписав постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров.

Нагадаємо, цей договір ухвалено 7 липня 2017 року за підтримки 132 країн - членів ООН за підсумками двох сесії Конференції ООН про переговори з вироблення юридично обов'язкового документа про заборону ядерної зброї, що веде до його повного знищення. Раніше Росія відмовилася приєднуватися до Договору про заборону ядерної зброї. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пояснив, що країна "розділяє завдання побудови без'ядерного світу", але домагатися цієї мети потрібно не такими односторонніми методами, на яких грунтується договір.

Раніше документ підписали 56 країн, ратифікували - п'ять. Договір набуде чинності через 90 днів після здачі на зберігання 50-ї ратифікаційної грамоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея домагається успіху у вдосконаленні ядерних балістичних ракет.