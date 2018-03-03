КНДР заявила про готовність до переговорів із США без жодних попередніх умов

Північна Корея піде на переговори з США без жодних попередніх умов, заявили в МЗС КНДР. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає "РБК-Україна".

"Переговори повинні відповідати взаємним інтересам, мають вестися на рівних підставах і без попередніх умов", - вважають у Пхеньяні.

У МЗС КНДР запевнили, що готові як до діалогу з США, так і до військового протистояння.

"Ми ніколи не перебували в протистоянні зі Сполученими Штатами протягом останніх десятиліть переговорів на вищому рівні, і цього не станеться в майбутньому", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві Північної Кореї.

У грудні 2017 року Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що умовою для переговорів Вашингтона і Пхеньяну є припинення випробувань ракетного-ядерних озброєнь. У відповідь КНДР відмовилася від діалогу з США, які загрожують країні "ворожою політикою". Нагадаємо також, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім може погодитися на переговори з керівництвом Північної Кореї лише за "правильних умов".