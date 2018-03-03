"Л/ДНР" мають бути ліквідовані, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає можливим проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Про це він заявив, виступаючи на панельній дискусії в Hudson Institute, передає "РБК-Україна".

Волкер вважає, що вибори в ОРДЛО можливі лише після того, як на окупованій частині України буде розгорнута миротворча місія ООН, яка має стати перехідною. Саме їй має перейти контроль в управлінні регіоном від Росії, і лише від ООН контроль над окупованими частинами Донбасу перейде до України, переконаний спецпредставник США.

"І саме коли миротворці ООН встановлять контроль над Донбасом, можуть бути проведені місцеві вибори. При цьому, якщо відбудуться вони, то лише через шість місяців після розгортання місії ООН. Такий час потрібен для підготовки виборів. Однак і ця дата є лише умовною. З того моменту, як пройдуть вибори, і вони будуть підтверджені як вільні і справедливі, почнеться перехідний період", - заявив Волкер.

Він також наголосив, що так звані "ЛНР" і "ДНР" є утвореннями, які створенні Росією для того, щоб допомогти замаскувати роль РФ та закріпити триваючий конфлікт.

"Відтак, вони мають бути ліквідовані", - вважає Волкер.

За його словами, зробити це необхідно через те, що "ЛДНР" немає місце в конституційному устрої України, а "мінські домовленості", на його думку, направлені на те, щоб відновити територіальну цілісність України та її суверенітет.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що США працює над посиленням оборонної спроможності України для захисту від Російської Федерації.