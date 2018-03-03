МОЗ подає апеляцію на поновлення Амосової на посаді ректора

Міністерство охорони здоров'я подає апеляцію на ухвалу суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім Богомольця. Про це у суботу, 3 березня, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Міністерство подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про відновлення К.М. Амосової на посаді ректора НМУ. Наголошуємо, що ця ухвала є тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням по суті справи. Комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини справи зі зриву КРОКу в НМУ", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві наголосили, що зміни в медичній сфері неможливі без змін в системі медичної освіти, бо без якості освіти майбутніх медиків не може бути якісної медичної допомоги.

"Незалежний іспит зірвано. За допомогою протиправних тендерів з корупційним шлейфом відбувається спроба скасування ліцензії державного незалежного центру тестування. Студентів спонукають до «страйку». Корпуси університету зачиняються на ланцюги, навчальний процес примусово припиняється. Все це разом з відсутністю співпраці з комісією та міністерством, спробою використання судової системи в політичних цілях є проявами масштабної кризи в системі медичної освіти. Побудова нової української медицини потребує нової, прозорої та ефективної медичної освіти. Те, що ми бачимо зараз, - спротив, який чинить стара корумпована неефективна система медосвіти", - зауважили в міністерстві.

В той же час, наголосили у відомстві, зараз впроваджуються інші заходи та ініціативи, спрямовані саме на підвищення якості медичної освіти.

Так, запроваджено мінімальний прохідний бал ЗНО 150 з профільних предметів, який відсіє слабких абітурієнтів та дасть можливість вчитися медицині здібним та вмотивованим студентам, зазначили в МОЗ.

Також було впроваджено широкий конкурс для медичних університетів. За цим принципом студенти і фінансування йдуть в ті університети, в які подаються студенти з вищими балами. Цей принцип суттєво підтримує та розвиває сильні університети і створює потужні стимули для слабких.

На стадії громадського обговорення перебувають наміри міністерства підвищити освітній стандарт для медичних спеціальностей, зробити державні іспити конкурентоздатними, зробити процес їхнього проходження незалежним, справедливим та некорупційним, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого МОЗ своїм наказом відсторонив від виконання обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову та призначив перевірку вишу. Причиною перевірки став зрив ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів 3 курсу стоматологічного факультету через те, що виш не уклав відповідний договір з Центром тестування МОЗ. В інших медичних ВНЗ 20 лютого цей іспит відбувся.

Пізніше Окружний адміністративний суд Києва поновив Амосову на посаді ректора Національного медуніверситету ім Богомольця. Прес-служба університету повідомила, що Амосова повернулася до своїх обов’язків.