МВФ розкритикував США за підняття мита на сталь та алюміній

Рішення щодо введення додаткових митних платежів на імпорт сталі та алюмінію до США загрожує дисбалансом і втратами як на зовнішніх ринках, так і всередині Сполучених Штатів.

Про це йдеться в заяві речника МВФ Джеррі Райса, оприлюдненій у п'ятницю, повідомляє Укрінформ.

"Імпортні обмеження, анонсовані президентом США, можуть призвести до збитків не лише за межами США, а і в економіці самих Сполучених Штатів, у тому числі у виробничому та будівельному секторах, які є основними споживачами алюмінію та сталі", - наголошується в документі.

У цьому зв'язку у Фонді висловили стурбованість, що заходи, запропоновані США, де-факто створюють обставини, коли країни використовують обгрунтування національної безпеки, щоб виправдати широкі імпортні обмеження.

"Ми закликаємо США та їхніх торговельних партнерів попрацювати конструктивно разом, щоб зменшити торговельні бар'єри та розв'язати торговельні розбіжності без застосування такого роду надзвичайних заходів", - підкреслюється в заяві Фонду.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про ініціативу ввести додаткові митні платежі на імпортовану металургійну продукцію. Зокрема, він запропонував ввести 25% додаткових зборів на сталь та 10% на алюміній.