НАСА знайшло багату на воду екзопланету, схожу на Сатурн

Космічні телескопи "Хаббл" і "Спітцер" виявили велику кількість води в атмосфері екзопланети WASP-39b, яка має масу, подібну до маси Сатурна. Як повідомляє NASA, екзопланета знаходиться приблизно в 700 світлових роках від Землі, передає "Укрінформ".

Астрономи зазначають, що WASP-39b містить у три рази більше води, ніж Сатурн.

Велика кількість води, ймовірно, вказує на те, що планета розвивалася далеко від зірки під "бомбардуванням" крижаними об'єктами.

Ця екзопланета знаходиться в сузір'ї Діви і обертається навколо сонцеподібної зірки WASP-39b, здійснюючи оберт кожні чотири дні. На даний момент WASP-39b знаходиться в 20 разів ближче до батьківської зірки, ніж Земля до Сонця. При цьому вона "приливно заблокована", тобто звернена до своєї зірки завжди однією стороною. На "денній стороні" планети температура досягає 776,7 градуса Цельсія; при цьому потужні вітри переносять тепло і на "нічну сторону", що робить її практично такою ж гарячою. Зазначається, що хоча WASP-39b і називають "гарячим Сатурном", він не має кілець.