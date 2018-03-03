Наслідки негоди в Україні: Знеструмлено 63 населені пункти у 8 областях

Рятувальники продовжують розчищати дороги України від снігових заметів, через негоду було знеструмлено понад 60 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що станом на дев'яту годину ранку небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається.

Зокрема, у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганська, Львівська, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Харківська, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві йде невеликий сніг.

Тим часом у Миколаївській області перекрито рух для всіх видів транспортних засобів на ділянці дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на під’їзді до міста Миколаїв.

Такж було обмежено рух кількома дорогами у Київській області на під’їздах до Києва:

М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі;

М-03 Київ- Харків-Довжанський;

М-05 Київ-Одеса;

М-06 Київ-Чоп;

М-07 Київ-Ковель-Ягодин.

До Києва тим часом обмежили в’їзд великогабаритних транспортних засобів. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

"Знеструмлено 63 населені пункти у 8 областях (Миколаївській – 14, Запорізькій – 10, Кіровоградській – 10, Одеській – 9, Черкаській – 7, Донецькій – 6, Дніпропетровській – 4 та Чернігівській – 3)", - підсумували у ДСНС.