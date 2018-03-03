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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

НАЗК направило до суду протокол у справі Мельничука

3 березня, 2018 - 17:41
Фото: "Новое Время"

Народний депутат Сергій Мельничук входить до складу правління і є керівником компанії МБР-Трейд, що передбачає отримання доходів, в зв'язку з чим Національне агентство з попередження корупції направило в суд протокол про адміністративне правопорушення. Таке рішення прийнято на засіданні НАЗК, повідомляє прес-служба відомства у суботу, 3 березня.

Так, агентство встановило, що перебуваючи в статусі народного депутата України, нардеп входить до складу правління, виконавчого органу (є засновником, керівником і підписантом) товариства з обмеженою відповідальністю МБР-Трейд, яке має на меті одержання прибутку.

Зазначається, що таке сумісництво є порушенням ч.2 ст. 172-4 Кодексу України. Якщо суд визнає порушення закону, Мельничуку загрожує штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Джерело: День

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