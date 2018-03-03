ООН: Обстріли у Сирії можуть мати ознаки військових злочинів

Бомбардування і обстріл цивільних у Східній Гуті та інших районах Сирії можуть мати ознаки військових злочинів. Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн, пише DW.

"Те, що ми бачимо у Східній Гуті та інших місцях в Сирії, ймовірно є військовими злочинами та злочинами проти людяності", - заявив він під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві, цитує агентство dpa.

За словами аль-Хусейна, одного разу винні в цих злочинах будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

"Жорна правосуддя можливо і повільні, але вони крутяться", - підкреслив Зейд Раад аль-Хусейн. Він додав, що незважаючи на оголошену щоденну гуманітарну паузу для Східної Гути, цивільні повідомляють про продовження обстрілу.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули не менше 500 цивільних осіб.

В районі, який зі всіх сторін заблокований урядовими військами, знаходяться близько 400 тис. людей, що потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якої в країні має бути введено 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги і евакуації поранених. Проте гуманітарне перемир'я постійно порушується.

Нагадаємо, в лютому в Сирії число смертей в результаті повітряних ударів по Східній Гуті за чотири дні досягло майже 200. 6 лютого авіація президента Сирії Башара Асада вдарила по східній частині району Гута, недалеко від Дамаска, що призвело до руйнувань і жертв серед мирного населення.

Раніше верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн заявив про те, що не менше 85 мирних жителів загинули за перші 10 днів 2018 року в передмісті Дамаска - Східної Гути, блокованої силами режиму Асада.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна — багатогранний, багаторівневий збройний конфлікт, що почався як локальне громадянське протистояння і поступово переріс у повстання проти режиму Башара Асада. З плином часу у нього виявилися втягнуті не тільки основні держави регіону, але і міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Військові дії в ході конфлікту відрізняються крайньою жорстокістю і масовими стражданнями мирного населення. Кількість жертв війни, за даними ООН, становить від 300 до 500 тис. Крім того, мільйони жителів країни стали біженцями.