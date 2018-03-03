Партія УКРОП обрала голову

3 березня, 2018 - 16:15
Головою політради УКРОПу в суботу, 3 березня, було переобрано народного депутата Тараса Батенка. Це відбулося під час 14-го з’їзду партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» у Києві.
За його кандидатуру проголосували 403 делегати з майже 600 від партії УКРОП із усієї України.
Перед оголошенням голосування Батенко зазначив, що партія братиме участь у майбутніх виборах – як у парламентських, так і президентських.
Також відбулася прес-конференція з нагоди 14-го з’їзду партії УКРОП.
Джерело: День