Партія УКРОП обрала голову

Головою політради УКРОПу в суботу, 3 березня, було переобрано народного депутата Тараса Батенка. Це відбулося під час 14-го з’їзду партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» у Києві.

За його кандидатуру проголосували 403 делегати з майже 600 від партії УКРОП із усієї України.

Перед оголошенням голосування Батенко зазначив, що партія братиме участь у майбутніх виборах – як у парламентських, так і президентських.

Також відбулася прес-конференція з нагоди 14-го з’їзду партії УКРОП.