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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Партія УКРОП обрала голову

3 березня, 2018 - 16:15
Фото з прес-служби УКРОП

Головою політради УКРОПу в суботу, 3 березня, було переобрано народного депутата Тараса Батенка. Це відбулося під час 14-го з’їзду партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» у Києві.

За його кандидатуру проголосували 403 делегати з майже 600 від партії УКРОП із усієї України.

Перед оголошенням голосування Батенко зазначив, що партія братиме участь у майбутніх виборах – як у парламентських, так і президентських.

Також відбулася прес-конференція з нагоди 14-го з’їзду партії УКРОП.

Джерело: День

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