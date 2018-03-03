Павелка висунули кандидатом у члени виконкому УЄФА

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко висунутий кандидатом у члени виконкому УЄФА. Таке рішення схвалив виконком ФФУ, який відбувся 3 березня в Дніпропетровській обласній раді, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу.

Кандидатура Павелко отримала одностайну підтримку всіх присутніх на засіданні членів Виконкому.

"Це велика відповідальність для мене і я вдячний за надану довіру. В УЄФА зараз працює нова команда на чолі з прогресивним президентом Александером Чеферіним, який підтримує Федерацію футболу України у впровадженні новацій, спрямованих на розвиток футболу в нашій країні", – сказав після голосування за його кандидатуру Павелко.

Також президент ФФУ зазначив, що сьогодні перед Україною відкриваються нові можливості на міжнародній футбольній арені, але їх реалізація "буде залежати від якості проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА", які пройдуть в Києві в травні цього року.