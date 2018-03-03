ПФУ: Виплату перерахованих пенсій екс-військовим почнуть вже цього місяця

Виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям планується розпочати у березні. Про це заявив під час публічного звіту в суботу голова правління ПФУ Олексій Зарудний, повідомляє Укрінформ.

"Уже в березні Пенсійний фонд планує розпочати виплату перерахованих пенсій колишнім військовослужбовцям згідно з ухваленою 21 лютого постановою уряду №103”, - наголосив Зарудний.

При цьому Зарудний зазначив, що “буквально вчора завершено всі підготовчі процеси перерахунку військових пенсій”.

Зокрема, його словами, підготовлена необхідна програма забезпечення, складено та передано всім силовим структурам списки осіб, яким має бути перерахована пенсія. “Про це вчора на робочій нараді відзвітували всі начальники регіональних управлінь пенсійного фонду", - сказав Зарудний.

Далі, наголосив він, "в міру надходження від силових структур довідок про грошове забезпечення перерахунки військових пенсій будуть проведені автоматично без звернень пенсіонерів".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 лютого прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року.

Цьогоріч пенсії мають зрости в середньому на 1500 гривень. Загалом планується підвищувати пенсії у три етапи.