Під Радою сталися сутички, затримали 50 мітингувальників

У наметовому містечку під Верховною Радою в Києві сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками. Внаслідок сутичок затримано 50 осіб. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

За його словами, з самого ранку поліція, у відповідності до рішення суду, мала проводити слідчі дії в наметовому містечку.

"Почався опір, підпалили (протестувальники) шини. Поліція вжила заходів для забезпечення слідчих дій. Розрахунки ДержНС швидко погасили шини. На даний момент відомо, що до медичних установ звернулися 6 осіб з числа тих, хто перебував у наметовому містечку. Також постраждали четверо співробітників поліції. Всього затримано 50 осіб", – зазначив Крищенко.

Він додав, що зараз поліцейські приступили до проведення слідчих дій у наметовому містечку. Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень: за фактом подій 27 лютого під парламентом, коли було травмовано 14 поліцейських, а також за фактом подій під Жовтневим палацом у 2017 році, коли також було завдано травми поліцейським. Щодо подій 27 лютого кільком протестувальникам оголосили про підозру.

"Триває огляд (наметового містечка), вилучено кілька предметів, візуально схожих на гранати. Знайдено заготовлені коктейлі (Молотова) і заточені палиці", – додав Крищенко.

Нагадаємо, 27 лютого біля ВРУ пройшли масові заходи. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії, однак учасники акції почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. В результаті зіткнень постраждали 14 правоохоронців.