Поліція Словаччини звільнила 6 підозрюваних у справі вбивства журналіста

Поліція Словаччини звільнила шістьох із семи підозрюваних, затриманих у рамках розслідування вбивства журналіста Яна Кучака і його нареченої. Про це повідомляє словацьке видання Tvnoviny.

"Слідчий у встановлений законом термін (48 годин) перевірив і встановив факти, необхідні для пред'явлення звинувачення. Після цього затримані чоловіки були звільнені з-під варти", - йдеться в заяві.

Відзначається, що підозрюваних відпустили увечері 2 березня. Один із затриманих - Себастьян Вадал був доставлений до лікарні. Він скаржився на біль у грудях, але лікарі не госпіталізували його. Однак, згідно з інформацією ЗМІ, поліція, найімовірніше, також звільнить останнього затриманого.

Повідомляється, що серед затриманих були Антонін Вадал, який фігурував у розслідуванні вбитого журналіста, його брат Себастьян і двоюрідний брат Бруно. Усіх затриманих підозрюють у зв'язках з італійським мафіозним кланом "Ндрангета".

Журналіст-розслідувач Ян Кучак був убитий разом зі своєю дівчиною Монікою Куснировою у власному будинку в селищі Велка Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 по 25 лютого. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд готовий виплатити 1 млн євро за інформацію, яка допоможе розслідуванню.

Мотивом злочину могла бути професійна діяльність журналіста, зокрема його розслідування діяльності італійської мафії на сході країни.

Пізніше словацька поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві журналіста Яна Кучака.