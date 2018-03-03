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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

Полторак: Україна і Швеція обговорять можливість відправлення миротворців на Донбас

3 березня, 2018 - 21:22
Фото: English News Front

Уже кілька країн заявили про свою готовність узяти участь у миротворчій операції на сході України, якщо таке рішення буде ухвалено. Про це в інтерв’ю представникам ЗМІ розповів міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба украънського відомства.

"Нещодавно я повернувся з Гельсінкі, Республіка Фінляндія, де зустрічався зі своїм колегою та президентом цієї країни. Їхнє керівництво підтвердило своє рішення при необхідності взяти участь у миротворчій місії на сході нашої держави. Є також і інші країни світу, які готові взяти участь у місії ООН на Донбасі", - зазанчив міністр.

За його словами, 5 березня в Києві з офіційним візитом перебуватиме міністр оборони Швеції, з яким Полторак планує обговорити участь шведських військовослужбовців у миротворчій місії на сході України.

"Ми працюємо для того, щоб це питання максимально вирішити без людських втрат, а мирним шляхом", - наголосив генерал армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія закликає Європейський Союз до участі у миротворчих місіях в Україні.

Джерело: День

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