Порошенко заявив про стабілізацію ситуації з газом в Україні

Петро Порошенко заявив про стабілізацію ситуації з газопостачанням в країні. Про це президент України повідомив під час брифінгу, передає "112 Україна".

"Можемо сказати, що критична ситуація вже позаду. Станом на сьогоднішній ранок ми маємо різке збільшення поставок газу з Європейського Союзу: поставки газу з Польщі, постачання газу зі Словаччини, поставки газу з Угорщини. І весь дефіцит станом на 10:20 годин повністю покритий", - заявив президент.

Порошенко також розповів про те, що 2 березня Україна скоротила споживання газу на 25 млн куб. м або на 14%.

Як повідомлялося, "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому". "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. Також "Газпром" має сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість будуть нараховувати відсотки - 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.

Однак "Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити компенсацію "Нафтогазу".

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив попередню оплату для відновлення постачань російського газу з березня. Водночас "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмову "Газпрому" від постачання газу порушенням договору та невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.

Своєю чергою Володимир Гройсман сподівається, що ситуація з газом буде введена в штатний режим 6 березня.