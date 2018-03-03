Прем'єр Естонії закликав не розігрувати "російську карту" на виборах

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав всі політичні сили відмовитися від використання на виборах так званої "російської карти". Про це Ратас заявив на засіданні своєї Центристської партії, повідомляє ЄП з посиланням на ERR.ee.

Естонська держава і народ занадто цінні, щоб в ювілейний рік (естонської державності) розколювати їх протиставленням і брехнею", - сказав Ратас, додавши, що жителі Естонії хочуть гідних і змістовних дебатів, а не розколювання суспільства за національною ознакою.

Він заявив, що центристи розраховують виграти парламентські вибори весною 2019 року.

"Ми не робимо це (йдемо на вибори - ред.) через бажання за всяку ціну утриматися при владі. Ми не робимо це просто тому, що занадто довго, 16 років, залишалися на другому місці. Ми йдемо перемагати на виборах, тому що Центристська партія ще багато чого може зробити для Естонської держави і народу", - заявив він.