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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

Президент підписав "таємний" указ про Сили спецоперацій ЗСУ

3 березня, 2018 - 19:47
Фото з архіву "Дня"

Президент України Петро Порошенко затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є таємним. Про це йдеться у президентському указі №52/2018 від 3 березня.

"Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Збройні сили України" постановляю: затвердити Положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України (додається, таємно)", - йдеться у документі.

Нагадаємо, у липні 2016 року президент Порошенко підписав закон щодо Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Джерело: День

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