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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

СБУ виявила в зоні АТО заборонену протипіхотну міну російського виробництва

3 березня, 2018 - 22:25
Фото СБУ

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України виявили у Донецькій області в районі проведення антитерористичної операції дві схованки зі зброєю та боєприпасами, серед яких заборонена протипіхотна міна російського виробництва. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"З підземного сховища у Бахмутському районі оперативники спецслужби вилучили протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї, яка перебуває на озброєнні військових РФ та заборонена міжнародними законодавчими актами", - повідомляє СБУ.

У другій схованці, розташованій у Волноваському районі, правоохоронці виявили понад тисячу набоїв калібру 5,45 мм та 19 гранат Ф-1 та РГД-5. У жительки цього ж району співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова АКСУ-74 та майже 100 набоїв до нього.

"Протягом лютого поточного року в районі проведення АТО співробітники СБУ з дев’яти виявлених схронів вилучили 5 одиниць стрілецької зброї, майже 100 гранат, близько 300 великокаліберних пострілів, 88 осколково-фугасних мін, протипіхотну міну ПМН-2, 8 танкових пострілів, понад 3,5 тис. набоїв різного калібру та тротилові шашки", - зауважили у СБУ.

За ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу, зареєстровано 19 кримінальних проваджень.

Джерело: День

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