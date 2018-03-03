США закликали Росію не використовувати газ як політичну зброю проти України

Офіційний представник держдепартаменту США Хезер Науэрт заявила про те, що американська сторона розраховує на відновлення "Газпромом" поставок газу в Україну. Про це вона написала у своєму Twitter.

"Постачання і транзит газу ніколи не повинні бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що "Газпром" буде поставляти газ в український транзитний трубопровід у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу", — заявила Науэрт.

За її словами, Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.

Як повідомлялося, "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому". "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. Також "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість будуть нараховувати відсотки - 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.

Однак "Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити компенсацію "Нафтогазу".

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив передоплату для відновлення постачань російського газу з березня. Одночасно "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмова "Газпрому" від поставок газу порушенням і невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.