Сутички під ВР: За фактом перешкоджання поліцейськими роботі журналіста відкрито провадження

За фактом можливого перешкоджання поліцейськими професійній діяльності журналіста "Радіо Свободи" відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Так, за словами представника преси, перебуваючи під будівлею Верховної ради України на вул. Грушевського та здійснюючи відеозйомку ранкових подій, до нього зі спини підійшов поліцейський та, не зважаючи на пред’явлене посвідчення журналіста, застосовував спецзасіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці вранці 3 березня 2018 року знесли наметове містечко активістів біля будівлі Верховної ради в Києві. Унаслідок демонтажу постраждало щонайменше п'ятеро людей, ще близько 50 осіб було затримано.

У результаті зіткнень під Радою між правоохоронцями та мітингувальниками постраждали семеро поліцейських.