Турецькі літаки атакували війська Асада в Афріні: 36 загиблих

В результаті турецьких авіаударів в північно-західному сирійському регіоні Афрін загинули щонайменше 36 сирійських бійців, які підтримують місцевих курдів. Про це повідомляє AFP із посиланням на інформацію спостерігачів, передає "ЄП".

Альянс "Сирійських демократичних сил", очолюваний курдами, заявив, що турецька авіація завдала ударів по позиціях проурядових сирійських бійців, але дані про загиблих не навів.

Сирійський центр з прав людини заявив, що удари відбулися в районі Кафр Янна і були третім подібним рейдом менш ніж за 48 годин.

Нагадаємо, 20 лютого Туреччина попередила сирійські проурядові війська, які заходять у регіон Афрін заради підтримки курдського ополчення, про "серйозні наслідки" та про те, що вони розглядатимуться як законні цілі.

За місяць до того, 20 січня, в сирійському регіоні Афрін почалася наземна військова операція турецьких військ проти курдів під назвою "Оливкова гілка". Не дивлячись на задіяння великих сил за підтримки танків та авіації, поки турецьким силам вдалося взяти під контроль не набагато більше 10 населених пунктів.

19 лютого стало відомо, що збройні загони сирійських курдів та офіційний Дамаск досягли угоди щодо введення урядових сил в район Афрін для захисту від турецького наступу. За словами радника уряду регіону Бадран Чья Курда, війська президента Башара Асада можуть прийти на допомогу курдським бійцям вже в найближчі два дні, але точні терміни залежать від того, скільки часу піде на необхідні приготування.

"Якщо прихильників Асада вводять в Афрін для боротьби з терористами PYD/PKK (курдські "Сили народної самооборони"/"Робоча партія Курдистану", - "День"), то проблем не буде. Якщо ж вони спробують захистити терористів від учасників операції "Оливкова гілка", то можу чітко заявити: нас ніхто не зупинить", - прокоментував дану інформацію глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

20 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війська, очолювані Туреччиною, почнуть облогу сирійського міста Афрін в найближчі дні.

21 лютого повідомлялося, що військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни. Захоплення цього району на півночі Сирії є метою військової операції "Оливкова гілка", яку проводять турецька армія та її союзники у Сирії. Місцева курдська самооборона звернулася до сирійського президента Башара Асада по допомогу, намагаючись відбити турецький наступ.