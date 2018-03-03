Тисячі людей у Словаччині вийшли на протест через вбивство журналіста

У Словаччині тисячі людей у п’ятницю вийшли на вулиці вшанувати пам'ять журналіста Яна Куцяка та його нареченої, які були застрелені в минулу неділю. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.

У столиці країни Братиславі понад 20 людей зібралися на акцію попри сильний мороз і снігопад. Вони вимагали зупинити впливу мафії у країні, заявивши, що напад на журналіста був нападом на кожного громадянина.

Деякі учасники акції прийшли до будівлі канцелярії прем'єр-міністра Роберта Фіцо, вимагаючи відставки уряду.

Вшанувати пам'ять загиблих також прийшов президент країни Андрей Кіска. Багато людей тримали в руках фотографії вбитої пари. Ян Куцяк та його наречена мали одружитися в травні.

Акції пройшли також у багатьох словацьких містах і навіть за кордоном - у Британії, Франції, Бельгії, Канаді.

Похорон Мартіни Куснірової відбувся у п'ятницю в північному місті Грегоровец, її ховали у весільній сукні. Похорони Куцяка відбудеться в суботу у містечку Ставник, недалеко від чеського кордону.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

1 березня стало відомо, що поліція Словаччини затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні вбитого словацького журналіста Яна Куцяка. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу.