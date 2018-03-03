У Чехії та Польщі заявили, що Україна виконує всі свої зобов'язання з транзиту російського газу

3 березня, 2018 - 15:41
транзиту російського газу. Про це повідомили представники польської компанії PGNiG і чеської RWE Supply & Trading C, передає Еспресо.TV.
"Усі газові потоки, призначені для Чеської Республіки, протікають через Україну в погоджених обсягах", - сказав представник RWE Supply & Trading CZ Мартін Чалупскі.
З аналогічною заявою виступив голова правління PGNiG Петро Возняк.
"Ми стежимо за обсягами газу, які транзитом надходять до Польщі з Росії через територію України. Ми не помітили жодних аномалій, газ надходить нормально", - наголосив Возняк.