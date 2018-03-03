У Дніпрі презентували фільм-інтерв’ю про Майдан

Дніпровці створили фільм-інтерв’ю «Обличчя дніпровського Майдану», прем’єра якого відбулася у залі Дніпропетровської ОДА. У стрічці – інтерв’ю понад 20 учасників Революції Гідності.

Подивитися прийшли й просто небайдужі громадяни, й самі герої проекту, повідомляє прес-служба Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Вирішили створити фільм зі спогадів учасників Революції Гідності, поки спомини свіжі та гострі. У фільмі немає авторської оцінки, закадрового тексту або висновків. Наша мета – дізнатися про мотиви участі різних людей в Майдані, показати їх емоції, почуття», - розповіла продюсер та співавтор фільму Наталя Хазан.

За словами Ольга Владимирової - співавтора стрічки - Євромайдан об’єднав багато людей, але чимало учасників залишилося за кадром. «Тож, знімемо продовження», - сказала вона.

У головних ролях – понад 20 людей, які «пройшли» Майдан. Формат стрічки – інтерв’ю. За словами співавторів, героїв обирали різного віку, професій та досвіду, аби більш повно показати враження від Революції Гідності. Наймолодший учасник стрічки – 12-річна дівчинка. На Майдані стояла з батьками. На той час їй було вісім. Найстаршому герою – понад 70.