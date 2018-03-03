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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

У футболі дозволили четверту заміну в додатковий час

3 березня, 2018 - 20:39
Фото Reuters

ФІФА і міжнародна рада футбольних федерацій (IFAB)схвалили введення четвертої заміни в додатковий час. Про це повідомляє сайт IFAB, передає "Укрінформ".

Засідання IFAB, яке складається з представників ФІФА і міжнародної ради футбольних федерацій, прийняло рішення про введення права на четверту заміну в додатковий час.

Головною причиною введення цього правила є турбота про здоров'я футболістів, так як додаткова заміна повинна знизити навантаження на гравців, а також додати самій грі тактичної гнучкості. Раніше це правило протестували на Олімпійських іграх в Бразилії в 2016 році.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні IFAB прийняли рішення про введення системи відеоповторів у правила футболу.

Джерело: Укрінформ

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