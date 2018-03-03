У Львові пройдуть Ісаєвичівські читання

Це вже восьмий за рахунком такий захід, присвячений вшануванню пам'яті історика, громадського діяча, академіка НАН України та закордонного члена Польської академії наук, дійсного члена Польської академії знань, директора Інституту українознавства ім. Крип'якевича, першого голови Українського національного комітету істориків, автора праць з середньовічної та ранньомодерної історії та культури України і Центрально-Східної Європи Ярослава Дмитровича Ісаєвича (7 березня 1936 – 24 червня 2010).

Оргкомітет заходу – директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Микола Литвин (голова), голова Наукового товариства ім. Шевченка Роман Кушнір, директор Львівського історичного музею, член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка Роман Чмелик, декан історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка Роман Шуст та заступник директора Інституту Крип’якевича з наукової роботи, кандидат історичних наук Любомир Хахула.

Наукові читання «Львів в історії та культури України, Центрально-східної Європи» відбуватимуться 5–7 березня у Львівській міській раді та в Історичному музеї (площа Ринок, 6).

У програмі – пленарне засідання «Витоки історії Львова: факти і міфи», також – секційні засідання (Секція 1: «Львів: музейно-культурний простір», Секція 2: «Історико-археологічний аспект середньовічного Львова: традиційні погляди і новітнє бачення», Cекція 3: «Мовно-культурні світи Львова»), де розглядатимуть, зокрема, питання «Музейно-археологічне життя Львова першої половини ХХ ст. (на прикладі Музею Дідушицьких), «Музейний простір Львова на сторінках легальної української преси (1940–1944)», «Концепція Музею історії Львова», «Постать князя Романа Мстиславича в середньовічній іноземній історіографії», «Поселенська структура ранньосередньовічного Львова», «Стародавні кургани на картах Галичини XVIII–XX ст.», також – «Музичні зацікавлення Дмитра Ісаєвича: житомирські сторінки», «Львів у наукових дослідженнях академіка Ярослава Ісаєвича (на матеріалах архіву та бібліотеки)», «Діалектна мапа Львівщини», «Мовний світ Львова», «Львів як місце пам'яті у сучасному історичному романі (на матеріалі творів Оксани Забужко «Музей покинутих секретів» та Юрія Винничука «Танґо смерті»)», «Місто про місто: формування урбаністичних образів у сучасній Україні (на прикладі Львова, Дніпра та Києва)» та багато інших.

У межах читань відбудеться й відкриття виставки «100 років відновленій Литві» (Музей визвольної боротьби України).

Ісаєвичівські читання проводять за рішенням Вченої ради Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН України.

Насамкінець варто додати, що Ярослав Дмитрович Ісаєвич був великим шанувальником газети «День» й упродовж тривалого часу – активним автором часопису, розмірковуючи у публікаціях про стан і перспективи розвитку українознавства й інших галузей знань.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Тетяни КОЗИРЄВОЇ.