У Львові відбудеться вечір до 65-ліття Квітки Цісик

Програма матиме назву «KVITKA відома і невідома», пройде на сцені Театру ім. Марії Заньковецької 28 квітня, і це буде сольний концерт вокалістки і скрипальки Оксани Мухи.

«Це мої концерти вдячності Квітці, – розповідає володарка Гран-прі I Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик співачка Оксана Муха. – Згодом, у травні, повезу цю програму Україною, щоби представити і популяризувати її творчість. З Квіткою я зростала і навчалась, любила, з її пісень почалось моє професійне життя. Вона подарувала мені пісенний світ такої духовної і професійної якості, якого ще і донині нема в Україні. Квітка вклала колосальний труд, велетенський духовний і матеріальний ресурс, додала свій талант і репутацію, аби в одному із трьох своїх альбомів написати: «Ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Присвячую поривам нескореного українського духу і його безнастанним змаганням по обох боках океану».

У програмі концертів «KVITKA відома і невідома» – твори, які виконувала Квітка Цісик, в оригінальному та естрадно-симфонічному звучанні. Супроводжуватиме спів Оксани Мухи та гостей свята Симфонічний оркестр Львівської філармонії та ROCK ORCHESTRA.

Доповненням пісенного образу Квітки стануть документальний фільм і виставка фотоколажів від співачки. Спільно із родиною співачки Оксана Муха готує нові ексклюзивні матеріали, які відкриють нам ту Квітку, якої ми досі не знали. «Це буде радісний концерт, концерт-зустріч, – говорить Оксана Муха. – Зі мною на сцені будуть мої друзі-виконавці, а також – гості. Готуємо сюрпризи!».

Квітка Цісик (1953 – 1998) – американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США, оперна і блюзова співачка, виконавиця популярних українських народних, і не тільки народних, пісень.

2011 року у Львові відбувся Міжнародний конкурс ім. Квітки Цісик, організований екс-одеситом Алексом Гутмахером. Захід відбувався у межах українсько-американського проекту «Незабутня Квітка» і мав на меті проведення концертів та вечорів пам’яті, присвячених Квітці Цісик, яка померла у віці 44 років від раку молочної залози. Тоді до участі у конкурсі зголосилися понад тридцять учасників. Журі, до складу якого входили народна артистка України Ніна Матвієнко, начальник відділу культури етносів України та української діаспори Міністерства культури й туризму України Любов Зубко, генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай, композитор Кирило Стеценко, відібрало до фінального туру чотирнадцять учасників, які представляли вісім країн світу — Польщу, Латвію, Естонію, Румунію, Угорщину, Росію, Молдову та США і, звичайно ж, Україну (Донецьк, Харків, Чернівці та Львів).

Конкурс став подією для львів’ян – і в перший день, коли відбувався власне конкурс, і в другий, коли підбивали підсумки, у філармонії був не аншлаг — переаншлаг. Гран-прі виборола львів’янка Оксана Муха. Приз глядацьких симпатій — 17-річна Христина Махно (США), яка, до речі, навчалася в тій самій школі, де вчилася Квітка Цісик.

Під час конкурсу відбулося й відкриття Музею Квітки в школі №54, для якого Гутмахер привіз фотографії та особисті речі співачки, які передала родина з Америки до Львова. Вшанували пам’ять Квітки й висадженням у Саду світового українства, що був закладений 2010-го за ідеєю головного редактора «Дня» Лариси Івшиної у Шевченківському гаю (Музей народної архітектури та побуту), яблуньки та калини. А львівській родині Квітки Цісик тоді передали сертифікат, який засвідчує, що на небосхилі з’явилася зірка на ймення Квітка...

Популяризація творчості Квітки Цісик триває.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів