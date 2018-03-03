Україна опинилася серед світових лідерів за кількістю жертв мін та інших вибухонебезпечних залишків війни

У нещодавній доповіді, опублікованій Женевським міжнародним центром з гуманітарного розмінування, Україна посіла перше місце у світі за кількістю жертв вибухів протитранспортних мін, випередивши Афганістан і Сирію.

З 2014 року було зареєстровано понад 1600 жертв вибуху мін та інших вибухонебезпечних залишків війни.

Понад 200 тисяч дітей в зоні уздовж лінії розмежування постійно наражаються на небезпеку травм і загибелі, причому міни, ВЗВ і снаряди є основною причиною жертв серед дітей у 2017 році.

Підриви на мінах, ВЗВ і боєприпасах, що не розірвалися, були основною причиною жертв серед дітей у 2017 році, склавши близько двох третин від усіх зареєстрованих випадків смерті і травм, через які багато дітей залишилися з інвалідністю на все життя.

Джерело: Кластер з питань захисту ООН