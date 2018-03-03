Усі заклади освіти поновлюють навчальний процес з 5 березня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вирішило зняти обмеження з газопостачання і запропонувало відновити навчальний процес у закладах освіти з 5 березня. Про це повідомив директор з персоналу Магістральних газопроводів України Максим Білявський у Facebook.

"Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження з газопостачання закладів освіти та запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 05 березня 2018 року", - написав Білявський.

Згодом міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що в Україні заклади освіти з понеділка, 5 березня, відновлюють навчання, призупинене у зв'язку з необхідністю економії газу, передає "Укрінформ".

Нагадаємо, Міненерго запровадило до 6 березня режим економії газу. З цією метою тимчасово скасували заняття у шкільних, дошкільних і вищих навчальних закладах. Зважаючи на свята та вихідні, поновити роботу навчально-виховних закладів планувалося 12 березня.