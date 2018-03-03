В Австралії 99-річний плавець побив світовий рекорд у 50-метрівці вільним стилем у своїй віковій групі. Про це повідомляє ВВС.

Джордж Коронес проплив дистанцію за 56.12 секунд на змаганнях у Квінсленді і поставив новий рекорд для вікової групи 100-104 роки.

Коронес приплив на 35 секунд раніше, аніж попередній рекордсмен у 2014 році.

"Це було зразкове плавання для мене, добре збалансоване", — сказав переможець, якого допустили до змагань у цій групі, адже у квітні йому виповниться 100 років.