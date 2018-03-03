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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

В Європі внаслідок негоди загинули понад 60 людей

3 березня, 2018 - 13:39
Фото Reuters

Велика частина Європи майже тиждень потерпає від снігопадів і морозів. Внаслідок негоди загинуло вже понад 60 осіб, передає AFP.

Увечері в п'ятницю, 2 березня, ситуація зі снігопадами дещо покращилася в деяких регіонах, хоча температура в цілому залишалася нижчою від звичайної, що призвело до значних затримок на дорогах, залізницях і в аеропортах.

За останній тиждень унаслідок негоди померло понад 60 осіб, зокрема 23 - у Польщі, сім - у Словаччині, шість - у Чехії і п'ять - у Литві. Смертельні випадки було зареєстровано в Іспанії, Італії, Румунії, Сербії, Словенії, Великій Британії, Нідерландах, Швеції і Норвегії.

У Франції через погіршення погодних умов загинуло щонайменше дев'ятеро осіб, зокрема чотири лижники, які вчора потрапили під лавину в Альпах, де спостерігаються особливо сильні снігопади.

В Італії зберігаються низькі температури, а низку великих магістралей заблоковано через сніг та ожеледицю. Багато шкіл залишаються закритими, і місцева влада закликала людей залишатися за можливості вдома.

Зауважимо, що в аеропорту столиці Бельгії, Брюсселя, ввечері було скасовано 130 авіарейсів через снігопад.

 

Джерело: 112 Україна

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