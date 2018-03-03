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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик

В зоні АТО весь день зберігається повний режим тиші

3 березня, 2018 - 20:21
Фото Юрія Величка / З конкурсних робіт XIX Міжнародної фотовиставки газети "День"

З початку доби і до 18.00 на Донбасі в зоні проведення Антитерористичної операції не пролунало жодного пострілу з боку бойовиків. Про це у суботу, 3 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Від початку сьогоднішньої доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення. Станом на 18.00 обстрілів у бік наших позицій не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей.

Ситуація у районі проведення АТО на території Луганської і Донецької областей перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО біля Авдіївки один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Джерело: День

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