ЄК надасть Україні 32,5 млн євро на програми регіонального розвитку

У 2018 році Єврокомісія передбачила для України 32,5 млн євро у рамках програм секторальної бюджетної підтримки у сферах регіонального розвитку та державного управління. Відповідне рішення оголошене за підсумками перегляду портфелю проектів ЄС, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку

"Ми вдячні за допомогу, яка надається ЄС для підтримки України. Але зараз треба нагально вирішити кілька питань. Передусім, впровадити електронну реєстрацію та моніторинг проектів міжнародної допомоги, регулярне інформування Мінекономрозвитку з боку Єврокомісії про моніторинг поточної реалізації проектів та щодо проведення нових конкурсів про відбір проектів ЄС, які оголошує Єврокомісія у Брюсселі", - зазначив перший заступник МЕРТ Максим Нефьодов.

Повідомляється, що представники ЄС позитивно відзначили прогрес України у втіленні проектів міжнародної технічної допомоги щодо імплементації Угоди про асоціацію, реформи державного управління, децентралізації, інфраструктури, сільського господарства.

Водночас, значні проблеми виникли щодо програми підтримки реалізації Енергетичної стратегії України, однак через важливість реформи цього сектору Єврокомісія вирішила продовжити підтримку цієї програми.

"За підсумками проведення діалогу щодо подальшої підтримки ЄС учасники продовжать роботу у пріоритетних напрямках допомоги з портфелю проектів на 2018-2020 роки", - йдеться у повідомленні.

Програмний портфель допомоги ЄС Україні охоплює 17 сфер діяльності, у рамках яких підписано 235 контрактів загальною вартістю 943 млн євро. У 2017 році була надана допомога на суму 148 млн. євро.