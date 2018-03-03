Закон щодо Кредитного реєстру НБУ опублікували у "Голосі України"

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України і вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" сьогодні опублікували в парламентській газеті "Голос України".

Закон набуває чинності 4 березня і вводиться в дію, за винятком деяких норм, через два місяці.

Зауважимо, що цей закон парламент ухвалив 6 лютого 2018 року. Президент України його підписав 1 березня.

З метою зниження рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку закон, зокрема, передбачає створення та ведення НБУ Кредитного реєстру - інформаційної системи, що забезпечує збір, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов'язань за такими операціями, аналіз і кваліфікацію кредитів.

Якщо дані про боржника містяться у Кредитному реєстрі, він отримує доступ до відомостей про себе та щодо запитів на отримання інформації щодо нього. Зокрема Нацбанк має протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви такої людини безоплатно надати відомості щодо неї. При цьому за людиною залишається право звернутися до Нацбанку з проханням виправити чи видалити дані про нього.

Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про операції щодо боржника, якщо борг дорівнює чи перебільшує сотню мінімальних зарплат. Якщо йдеться про банки, визнані неплатоспроможними, або позбавлені банківської ліцензії, такі дані має подати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Коли банк надає кредит фізособі - має отримати дозвіл на внесення даних до Кредитного реєстру. Якщо особа відмовила - банк не надає кредит. А от коли йдеться про юрособу, банк вносить дані до реєстру без отримання згоди, натомість повідомляє про це юридичну особу.

Національний банк України надає банкам доступ до Кредитного реєстру у режимі реального часу на безоплатній основі.