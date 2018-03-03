Зі 100-річчям Львівський театр Заньковецької вітатимуть колеги з Литви

«День» неодноразово розповідав про те, що Національний академічний український театр ім. Марії Заньковецької святкує 100-річний ювілей, з нагоди якого вже відбулися науково-практична конференція з участю театрознавців із усієї України й з-за кордону, також – міжнародний театральний фестиваль, урочиста академія та прем’єрна постановка режисера Федора Стригуна вистави «Марія Заньковецька» за п’єсою Івана Рябокляча.

Невдовзі до заньківчан завітають колеги з Прибалтики – 16 березня Литовський національний театр драми покаже у Львові виставу Олександра Пушкіна «Борис Годунов». Режисер-постановник – Еймунтас Някрошус, художник-постановник – Маріус Някрошус, художник по костюмах – Надія Гультяєва, композитор – Фаустас Латенас. Показ відбудеться литовською мовою із синхронним перекладом.

Варто нагадати, що реалістичну драму «Борис Годунов» Пушкін написав 1825 року під час заслання у Михайлівському. Присвячена вона царюванню Годунова з 1598 року до 1605-го і вторгненню Лжедимитрія.

Еймунтас Някрошус (1952 р.н.) – один із найвідоміших литовських театральних режисерів. Закінчив Московський інститут театрального мистецтва ім. Луначарського. Працював у Вільнюсі та Каунасі. Згодом створив власний театр «Мено Фортас».

Театрознавці говорять, що характерна особливість його постановок – заспокійливий музичний супровід упродовж вистави, також – активне використання танцю та сценічного руху, а ще – унікальний сценічний реквізит, використання на сцені природних субстанцій: води, вогню, вітру, льоду, каменю.

Тривалість постановок Някрошуса часто перевищує звичний час перегляду, бо режисер брати до роботи складні й амбітні п'єси. Не виняток сценічне дійство «Борис Годунов», яке триває понад три з половиною години.

Вистави знаменитого литовця отримували дипломи різних театральних фестивалів у Литві, Латвії, Естонії, Росії та інших країнах. Някрошюс має державні нагороди не тільки рідної Литви, а й Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Італії та Туреччини.

«Борис Годунов» – друге звернення Эймунтаса Някрошюса до Пушкіна. Понад два десятки років тому він ставив «Маленькі трагедії».

В «Годунові» режиссер-философ не засуджує і не виправдовує царя. У нього Борис – складна людина, трагічна фігура на кшталт шекспірівського Ліра. А доля і провина Годунова невіддільні від долі і провини народу.

Постановку «Бориса Годунова» називають однією з найкращих робіт театрального майстра. І показує її Някрошус по цілому світу. Тепер-от – у Львові, з нагоди 100-річчя заньківчан.

Принагідно варто нагадати, що заньківчани, згадуючи історію створення театру, завжди говорять про дві дати. Перша – 1842 рік, коли граф Скарбек відкрив у місті Лемберґ театр, котрий за розмірами був у трійці найбільших у Європі, а згодом увійшов до трійки найкращих європейських мистецьких установ ХІХ ст. – разом із «Ла Скала» та Паризькою оперою. Друга дата – 1917-й, коли в Києві було засновано Український національний театр, а ім’я своєї патронеси, Марії Заньковецької, установа отримала 12 січня 1923 року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів